Coronavirus, le ultime news. Bollettino: 20.648 casi su 176.934 test. I decessi sono 541 (Di lunedì 30 novembre 2020) Secondo l'ultimo report, i ricoveri ordinari calano di 420 unità, le terapie intensive scendono: 9 posti occupati in meno. La didattica a distanza proseguirà a dicembre anche nelle zone gialle. Intanto il Governo è al lavoro sul nuovo dpcm con le misure anti-Covid che riguarderanno anche spostamenti a Natale e Capodanno. Tra i nodi restano anche i rientri dall'estero e la possibilità di passare le feste nelle seconde case. Il Consiglio dei ministri dà il via libera al decreto Ristori quater

