Coronavirus, le news. Bollettino di oggi: 20.648 casi su 176.934 tamponi, 541 morti. LIVE (Di domenica 29 novembre 2020) Secondo l'ultimo report, i ricoveri ordinari calano di 420 unità, le terapie intensive scendono: 9 posti occupati in meno. La didattica a distanza proseguirà a dicembre anche nelle zone gialle. Intanto il Governo è al lavoro sul nuovo dpcm con le misure anti-Covid che riguarderanno anche spostamenti a Natale e Capodanno. Tra i nodi restano anche i rientri dall'estero e la possibilità di passare le feste nelle seconde case. Stasera previsto un Consiglio dei ministri per il varo del decreto Ristori quater Leggi su tg24.sky (Di domenica 29 novembre 2020) Secondo l'ultimo report, i ricoveri ordinari calano di 420 unità, le terapie intensive scendono: 9 posti occupati in meno. La didattica a distanza proseguirà a dicembre anche nelle zone gialle. Intanto il Governo è al lavoro sul nuovo dpcm con le misure anti-Covid che riguarderanno anche spostamenti a Natale e Capodanno. Tra i nodi restano anche i rientri dall'estero e la possibilità di passare le feste nelle seconde case. Stasera previsto un Consiglio dei ministri per il varo del decreto Ristori quater

