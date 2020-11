Coronavirus, in Lombardia 3203 nuovi casi e 135 decessi (Di domenica 29 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 3.203 i nuovi positivi in Lombardia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 28.434 tamponi effettuati, su un totale di 4.055.691 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. Il totale delle persone attualmente positive in regione arriva a 132.627 (+2.312) e, nelle ultime 24 ore, ci sono stati 135 decessi che portano il numero delle vittime complessive 21.647. I casi totali da inizio pandemia, invece, salgono a 405.862. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 7.400 (-216), 907 (-12) in terapia intensiva, mentre sono 124.320 i soggetti in isolamento domiciliare. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 251.588 (+756). (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 29 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 3.203 ipositivi in, nelle ultime 24 ore, a fronte di 28.434 tamponi effettuati, su un totale di 4.055.691 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. Il totale delle persone attualmente positive in regione arriva a 132.627 (+2.312) e, nelle ultime 24 ore, ci sono stati 135che portano il numero delle vittime complessive 21.647. Itotali da inizio pandemia, invece, salgono a 405.862. Le persone ricoverate con sintomi, in, sono 7.400 (-216), 907 (-12) in terapia intensiva, mentre sono 124.320 i soggetti in isolamento domiciliare. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 251.588 (+756). (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

RegLombardia : #Covid19 ?? L’ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre colloca la Lombardia in 'zona arancione'. Leggi… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, folla in centro a #Torino. Da oggi Lombardia, Piemonte e Calabia in arancione #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, da oggi Lombardia, Piemonte e Calabria arancioni #ANSA - Ste_Gualdoni : RT @RegLombardia: #LNews Diminuiscono i ricoverati sia nei reparti (-216) che in terapia intensiva (-12). Il numero dei tamponi effettuati… - vincenzo42 : RT @christianrocca: La catastrofe del “modello italiano” di Giuseppe Conte e della Lombardia leghista spiegato eccezionalmente in italiano… -