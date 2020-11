**Coronavirus: in Lombardia 135 morti e 3.203 nuovi casi, l'11,2% dei tamponi** (Di domenica 29 novembre 2020) Milano, 29 nov. (Adnkronos) - In Lombardia ci sono 3.203 nuovi positivi al Covid19, l'11,2% dei 28.434 tamponi processati oggi. Il rapporto tra casi e tamponi è in calo del 12,3% registrato ieri. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 135, secondo gli ultimi dati della Regione. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Milano, 29 nov. (Adnkronos) - Inci sono 3.203positivi al Covid19, l'11,2% dei 28.434 tamponi processati oggi. Il rapporto trae tamponi è in calo del 12,3% registrato ieri. Inelle ultime 24 ore sono stati 135, secondo gli ultimi dati della Regione.

RegLombardia : #Covid19 ?? L’ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre colloca la Lombardia in 'zona arancione'. Leggi… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati sia nei reparti (-216) che in terapia intensiva (-12). Il numero dei tamponi effe… - sole24ore : Coronavirus, tamponi privati con prezzi senza controllo in Lombardia. Costi fino a 160-200 euro… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, da oggi Lombardia, Piemonte e Calabria arancioni #ANSA - skjsnwinxwi : RT @christianrocca: La catastrofe del “modello italiano” di Giuseppe Conte e della Lombardia leghista spiegato eccezionalmente in italiano… -