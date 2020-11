Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi domenica 29 novembre: 20.648 nuovi positivi e 541 morti, ricoveri in calo (Di domenica 29 novembre 2020) in Italia , il bollettino di domenica 29 novembre del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 20.648 con 176.934 tamponi (ieri erano stati 26.323 con 225. Leggi su leggo (Di domenica 29 novembre 2020) in, ildi29del Ministero della Salute. Iregistrati nelle ultime 24 ore insono 20.648 con 176.934 tamponi (ieri erano stati 26.323 con 225.

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 26.323 nuovi casi e altri 686 decessi #coronavirus - Corriere : Il Giappone affronta la terza ondata di contagi: record di casi - RaiNews : #Coronavirus: 20.648 nuovi casi, 541 morti e 176.934 tamponi da ieri - ElskeKevie25 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 29 novembre: 20.648 nuovi contagi e 541 morti - Giuggio72684862 : RT @ElioLannutti: #coronavirus, la mappa aggiornata dei contagi in Italia, divisi per regioni e province. L'evoluzione della pandemia, tamp… -