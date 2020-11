Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 29 novembre: 20.648 nuovi casi e 541 morti (Di domenica 29 novembre 2020) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19 di domenica 29 novembre. Meno contagi con meno tamponi. Il tasso di positività rimane invariato all’11,7%. Diminuiscono i decessi e cala ancora la pressione sul sistema sanitario Leggi su corriere (Di domenica 29 novembre 2020) I dati delsulla pandemia di Covid-19 di domenica 29. Meno contagi con meno tamponi. Il tasso di positività rimane invariato all’11,7%. Diminuiscono i decessi e cala ancora la pressione sul sistema sanitario

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 26.323 nuovi casi e altri 686 decessi #coronavirus - RaiNews : #Coronavirus: 20.648 nuovi casi, 541 morti e 176.934 tamponi da ieri - Corriere : Il Giappone affronta la terza ondata di contagi: record di casi - Emergenza24 : [29.11-23:00] #Italia ANDAMENTO CASI #coronavirus #coronavirusitalia #COVID19 #COVID19italia - Informazioni ed aggi… - riccardo_71 : In Italia per questo natale avremo ben due diversi tipi di vaccino contro il coronavirus, ma non sapremo come conse… -