Coronavirus in Italia, bollettino del 29 novembre: 20.648 nuovi casi su 176.934 tamponi (Di domenica 29 novembre 2020) Nelle ultime 24 ore sono 20.648 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 26.323. Diminuiscono i tamponi effettuati: 176.934, contro i 225.940 di ieri. La percentuale di positivi è stabile all'11,6%. Sono 541 i morti, 9 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 29 novembre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 3.203, poi il Veneto con 2.617, la Campania con 2.022 e il Piemonte con 2.021. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 3.753 (LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE). Leggi su tg24.sky (Di domenica 29 novembre 2020) Nelle ultime 24 ore sono 20.648 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 26.323. Diminuiscono ieffettuati: 176.934, contro i 225.940 di ieri. La percentuale di positivi è stabile all'11,6%. Sono 541 i morti, 9 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 29(AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE). Isono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 3.203, poi il Veneto con 2.617, la Campania con 2.022 e il Piemonte con 2.021. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 3.753 (LA SITUAZIONE INCON MAPPE E INFOGRAFICHE).

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 26.323 nuovi casi e altri 686 decessi #coronavirus - RaiNews : #Coronavirus: 20.648 nuovi casi, 541 morti e 176.934 tamponi da ieri - Corriere : Il Giappone affronta la terza ondata di contagi: record di casi - prestia_fabio : RT @Libero_official: #Bollettino: 20.648 contagi e 541 morti, calano anche i ricoveri e le intensive. Curva epidemiologica in discesa, il #… - LaFATAa5Stelle : RT @ElioLannutti: #coronavirus, la mappa aggiornata dei contagi in Italia, divisi per regioni e province. L'evoluzione della pandemia, tamp… -