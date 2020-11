Coronavirus, in Italia 20.648 nuovi casi Oltre 176 mila tamponi, 541 le vittime (Di domenica 29 novembre 2020) I dati di domenica 29 novembre nel bollettino del ministero della Salute. Tasso di positività invariato: 11,7%. Eseguiti 45 mila tamponi in meno rispetto a ieri. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 29 novembre 2020) I dati di domenica 29 novembre nel bollettino del ministero della Salute. Tasso di positività invariato: 11,7%. Eseguiti 45in meno rispetto a ieri.

