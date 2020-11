**Coronavirus: in calo ricoveri Lombardia, -216 in ospedale** (Di domenica 29 novembre 2020) Milano, 29 nov. (Adnkronos) - In Lombardia diminuiscono sia i ricoverati per Covid19 nei reparti (-216), che portano il totale dei posti letto occupati a 7.400, sia i pazienti in terapia intensiva (-12), che portano il totale a 907. I guariti e i dimessi nelle ultime 24 ore sono stati 756. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Milano, 29 nov. (Adnkronos) - Indiminuiscono sia i ricoverati per Covid19 nei reparti (-216), che portano il totale dei posti letto occupati a 7.400, sia i pazienti in terapia intensiva (-12), che portano il totale a 907. I guariti e i dimessi nelle ultime 24 ore sono stati 756.

