Coronavirus, da oggi la Sicilia in zona gialla: spostamenti, negozi e ristoranti, ecco cosa cambia (Di domenica 29 novembre 2020) La Sicilia si sveglia in zona gialla.Nella giornata di venerdì, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza, entrata in vigore dalla mezzanotte di oggi, dove è stato depositato il passaggio di Sicilia e Liguria dalla zona arancione (livello di contagio intermedio) alla zona gialla (virus a minor circolazione), e da zona rossa (livello infezione grave) a arancione per Lombardia, Piemonte e Calabria.Per limitare il contagio del Coronavirus nell’Isola, nella giornata di ieri inoltre il governatore della regione Siciliana, Nello Musumeci, ha firmato una nuova ordinanza - in vigore da oggi fino a giovedì 3 dicembre -, modificando alcune delle attuali restrizioni ... Leggi su mediagol (Di domenica 29 novembre 2020) Lasi sveglia in.Nella giornata di venerdì, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza, entrata in vigore dalla mezzanotte di, dove è stato depositato il passaggio die Liguria dallaarancione (livello di contagio intermedio) alla(virus a minor circolazione), e darossa (livello infezione grave) a arancione per Lombardia, Piemonte e Calabria.Per limitare il contagio delnell’Isola, nella giornata di ieri inoltre il governatore della regionena, Nello Musumeci, ha firmato una nuova ordinanza - in vigore dafino a giovedì 3 dicembre -, modificando alcune delle attuali restrizioni ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 28 novembre: 26.323 nuovi casi e 686 morti - RegioneER : #Coronavirus. su oltre 17.200 TAMPONI, 2.172 positivi. CALO di casi ATTIVI -499, GUARITI IN AUMENTO +2.600, 1.009 a… - Corriere : In Italia 26.323 nuovi casi e 686 morti nell’ultimo giorno Bollettino - Mediagol : #Coronavirus, da oggi la Sicilia in zona gialla: spostamenti, negozi e ristoranti, ecco cosa cambia - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Molise #Coronavirus #COVID19 -