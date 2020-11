Coronavirus | Confcommercio | atteso calo del 20% per consumi natalizi a Milano

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 novembre 2020), 29 nov. (Adnkronos) - Il Covid "deprimerà" il Natale anche dal punto di vista economico. Secondo l'ufficio studi di, Lodi e Monza, ci sarà undel 20,3% deirispetto al 2019. I soldi della tredicesima spesi per gli acquisti saranno 2,7 mld circa contro i 3 miliardi e 408 milioni dello scorso anno (-692 milioni). Un segno moderatamente positivo (+1,8% con 318 milioni di euro di) è previsto solo per l'alimentare. Andamento stabile per i prodotti tecnologici (tablet, smartphone) mentre per altre tipologie di spesa le diminuzioni saranno significative in raffronto al 2019: -12,5% per cine-foto-ottica; -15% per giocattoli, articoli sportivi, cosmesi ed erboristeria; -22% per abbigliamento e calzature. Con le restrizioni anti-Covid, secondo i ...