Coronavirus, bollettino del 29 novembre: 541 morti (totale 54.904), 20.648 nuovi casi, oltre 734.000 guariti (Di domenica 29 novembre 2020) I positivi aumentano di 6.463, portando il totale a 795.771. Le regioni più colpite Lombardia, Piemonte, Campania, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Toscana. Leggi su firenzepost (Di domenica 29 novembre 2020) I positivi aumentano di 6.463, portando ila 795.771. Le regioni più colpite Lombardia, Piemonte, Campania, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Toscana.

SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, il bollettino del #21novembre: 34.767 nuovi casi su 237.225 tamponi e 692 decessi… - Corriere : In Italia 23.232 nuovi casi e 853 morti in 24 ore: il bollettino - borghi_claudio : @Yi_Benevolence E se sono veri e non si dimettono? E se ti dicono ah allora vuoi misure più restrittive? Queste tab… - AloiseAndrea : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #29novembre. #SaluteLazio - LaStampa : Coronavirus in Italia, il bollettino del 29 novembre: 20.648 nuovi contagi e 541 morti -