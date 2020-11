Coronavirus | Antonelli Cts | «Intollerabile il dibattito sul cenone di Natale Negazionisti? Ne curiamo tanti | all’uscita si scusano»

Leggi su open.online

(Di domenica 29 novembre 2020) «Ilsul veglione e ildi». Così Massimo, direttore della terapia intensiva del Policlinico Gemelli e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts) interviene sul tira o molla relativo all’allentamento delle misure restrittive in vista del. «In Italia le vittime del Covid sono state oltre 50mila. Ogni giorno qui ne vediamo andar via almeno 70. E c’è chi non vuole rinunciare, per una sola volta nelle vita, a occasioni superflue».dice che, al Gemelli come nella maggior parte delle strutture ospedaliere, la pressione sta leggermente diminuendo: «È un segnale. Non significa aver scavalcato la montagna. Certo, adesso riusciamo a offrire un’assistenza migliore». La cicatrice lasciata dal Covid, però, ...