Coronavirus, 231 ricoverati a Novara: in Piemonte +2.021 nuovi casi (Di lunedì 30 novembre 2020) Due decessi a Novara e 231 ricoverati. Sono questi i numeri comunicati dall'ospedale Maggiore di Novara. Dei 231 ricoverati ( +2 rispetto a ieri ) 30 si trovano in terapia intensiva, 21 in ... Leggi su novaratoday (Di lunedì 30 novembre 2020) Due decessi ae 231. Sono questi i numeri comunicati dall'ospedale Maggiore di. Dei 231( +2 rispetto a ieri ) 30 si trovano in terapia intensiva, 21 in ...

Nuova frenata del Coronavirus nel nostro Paese: cala di quasi seimila unità la crescita dei nuovi positivi ma a fronte di una netta riduzioni di tamponi. Ancora 541 vittime, diminuiscono i ricoveri ...

Coronavirus, altri 231 contagi e nessun decesso in provincia di Latina

LATINA – Incredibile ma vero! Dopo quasi un mese e mezzo, non ci sono stati nelle ultime 24 ore in provincia di Latina decessi provocati, direttamente o indirettamente, dal Covid 19. Lo ha certificato ...

