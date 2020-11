Coronavirus, 20.648 casi con 176mila test. 541 morti. Calano ancora i ricoveri, stabile il tasso positivi-tamponi (Di domenica 29 novembre 2020) Come sempre avviene durante il weekend, i casi di Coronavirus nel nostro Paese sono in calo: nelle ultime 24 ore sono stati accertati 20.648 contagi, 6mila in meno rispetto a ieri. Allo stesso tempo diminuiscono i tamponi: ne sono stati effettuati 176.934 (ieri erano 225mila). La proporzione resta quindi stabile, come conferma il tasso di positività: il rapporto tra nuovi contagi e test effettuati è invariato all’11,6%. Restano alti i morti: nel giro di un giorno sono decedute 541 persone a causa del Covid. Ma si confermano i segnali positivi che arrivano dagli ospedali, con i ricoveri in calo per il sesto giorno di fila: rispetto a ieri sono stati liberati 420 posti letto in area medica e 9 nelle terapie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Come sempre avviene durante il weekend, idinel nostro Paese sono in calo: nelle ultime 24 ore sono stati accertati 20.648 contagi, 6mila in meno rispetto a ieri. Allo stesso tempo diminuiscono i: ne sono stati effettuati 176.934 (ieri erano 225mila). La proporzione resta quindi, come conferma ildità: il rapporto tra nuovi contagi eeffettuati è invariato all’11,6%. Restano alti i: nel giro di un giorno sono decedute 541 persone a causa del Covid. Ma si confermano i segnaliche arrivano dagli ospedali, con iin calo per il sesto giorno di fila: rispetto a ieri sono stati liberati 420 posti letto in area medica e 9 nelle terapie ...

