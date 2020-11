Corona virus: Italia, 795771 attualmente positivi a test (+6463 in un giorno) con 54904 decessi (541) e 734503 guariti (13642). Totale di 1585178 casi (20648) Dati della protezione civile: effettuati 176934 tamponi (Di domenica 29 novembre 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 795771 attualmente positivi a test (+6463 in un giorno) con 54904 decessi (541) e 734503 guariti (13642). Totale di 1585178 casi (20648) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 176934 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 29 novembre 2020)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(541) e).di) proviene da Noi Notizie..

