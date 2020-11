Coprifuoco anche durante Messa di Natale | dice Speranza

Leggi su agi

(Di domenica 29 novembre 2020) AGI - "Penso proprio di sì" che sarà ancoradalle 22 alle prime ore dell'indomanila notte dila notte del 31mbre con il passaggio al 2021. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, in video collegamento con 'Live Non è la D'Urso' su Canale 5. Il"e una delle norme che ci ha consentito in queste settimane di ottenere risultati". E varràper ladiche di solito va oltre la mezzanotte: "Ilva sempre rispettato, e vale per tutti,nel pieno rispetto delle funzioni religiose", ha commentato. Ilè "persino più insidioso dell'estate, perchè il ...