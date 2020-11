“Conte on verrà mai qui”. Giletti, clamorosa frecciata alla Gruber: caso-Paladino, che imbarazzo per il premier (Di domenica 29 novembre 2020) Massimo Giletti si conferma sempre sul pezzo, decidendo di aprire la puntata di Non è l'Arena occupandosi della notizia dell'ultima ora, ovvero quella dell'indagine aperta dalla procura di Roma su Giuseppe Conte. Il reato ipotizzato è quello di abuso d'ufficio per via della vicenda verificatasi lo scorso 26 ottobre, quando Olivia Paladino ha eluso Filippo Roma, l'inviato de Le Iene, grazie all'intervento degli uomini di servizio assegnati al premier. “Peccato che non verrà mai nei nostri programmi, almeno credo”, ha dichiarato Giletti lanciando forse una frecciatina a La7 e a Lilli Gruber, che la scorsa settimana invece è riuscita ad avere un faccia a faccia in studio proprio con Conte. Ma il conduttore di Non è l'Arena fa anche a meno del premier, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Massimosi conferma sempre sul pezzo, decidendo di aprire la puntata di Non è l'Arena occupandosi della notizia dell'ultima ora, ovvero quella dell'indagine aperta dprocura di Roma su Giuseppe Conte. Il reato ipotizzato è quello di abuso d'ufficio per via della vicenda verificatasi lo scorso 26 ottobre, quando Oliviaha eluso Filippo Roma, l'inviato de Le Iene, grazie all'intervento degli uomini di servizio assegnati al. “Peccato che nonmai nei nostri programmi, almeno credo”, ha dichiaratolanciando forse una frecciatina a La7 e a Lilli, che la scorsa settimana invece è riuscita ad avere un faccia a faccia in studio proprio con Conte. Ma il conduttore di Non è l'Arena fa anche a meno del, ...

Grandetornado2 : RT @luca_p74: La scorta è il minimo danno, anche se vergognoso. Questo individuo dovrebbe rispondere dei reati di attentato alla Costituzio… - luca_p74 : La scorta è il minimo danno, anche se vergognoso. Questo individuo dovrebbe rispondere dei reati di attentato alla… - GraceDama : Ma se #Conte verrà espulso dal Governo, con lui va via anche il Grande Fratello? - PieroSavaresi : @christianrocca Quanta incompetenza a livello governativo. #Conte spero verrà ricordato per la miseria d'uomo che è. - garat_o_meter : RT @borghi_claudio: La resa di #conte sul #MES include un concetto non banale che è stato capito meno di altri. Come ammesso anche da #Bald… -

Ultime Notizie dalla rete : “Conte verrà Covid, Conte: «A stretto giro nuove misure per l’economia, c’è un diffuso disagio sociale e psicologico» Corriere della Sera