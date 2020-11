Conte, la procura indaga sull'uso della scorta e dell'auto blu dalla fidanzata del premier (Di domenica 29 novembre 2020) La procura di Roma indaga sull'uso della scorta e dell'auto di servizio da parte dellla compagna del premier Giuseppe Conte , Olivia Paladino . Il fascicolo, aperto dal pm Carlo Villani e coordinato ... Leggi su leggo (Di domenica 29 novembre 2020) Ladi Roma'usodi servizio da partela compagna delGiuseppe, Olivia Paladino . Il fascicolo, aperto dal pm Carlo Villani e coordinato ...

LegaSalvini : ++ CONTE E LA SCORTA PER LA FIDANZATA: INDAGA LA PROCURA DI ROMA ++ L’episodio del 26 ottobre scorso: i poliziotti… - Corriere : Indagine sull’uso della scorta di Conte: portò via la compagna Olivia Palladino dalle Iene - Adnkronos : Conte, la scorta e 'Le Iene': denuncia al vaglio procura di Roma - ontoxy : RT @repubblica: Finisce in procura il caso del video della compagna di Conte presa d'assalto dalle Iene e 'salvata' dalla scorta del premie… - repubblica : Finisce in procura il caso del video della compagna di Conte presa d'assalto dalle Iene e 'salvata' dalla scorta de… -