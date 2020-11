Confindustria ha ragione | il ristoro non basta Scrive Cazzola

Leggi su formiche

(Di domenica 29 novembre 2020) La parola d’ordine è “”. In nome di questo prioritario obiettivo si votano, all’unanimità, gli scostamenti di bilancio che vanno ad aggiungersi a quelli precedenti, accumulando indebitamento e debito. Ed è una corsa alla sopravvivenza, a sottrarsi ad un virus malefico che colpisce in misura prevalente gli ultraottantenni sofferenti – secondo le statistiche – di almeno altre tre gravi patologie; e se qualcuno, magari con toni un po’ sgarbati come il giovane consigliere comunale pavese Niccolò Fraschini, si azzarda a far notare che il conto dei funerali lo pagheranno diverse generazioni di giovani, viene, come il ragioniere Ugo Fantozzi, crocefisso in Sala Mensa. Vox clamantis in deserto, il Centro Studi della, negli Scenari presentati il 28 novembre, non può che prendere atto di questa propensione al primum vivere senza produrre né ...