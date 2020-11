Confindustria Benevento | Oreste Vigorito designato per la presidenza

Leggi su ildenaro

(Di domenica 29 novembre 2020)è il candidato unicoper ladi. I circa 350 iscritti all’associazione sannita hanno tre giorni di tempo per ratificare la nomina sottoposta loro dal comitato dei saggi. Esploratori: Giuseppe D’Avino, presidente di Strega Alberti, Cosimo Rummo, proprietario dell’omonimo pastificio, Biagio Mataluni, titolare degli omonimi oleifici e presidente di Sovena Italia, il colosso oleario portoghese che ha costituito con Olio Dante spa la joint venture Sovena Italia spa. “Una giornata di votazioni – secondo la ricostruzione del Mattino – a scrutinio segreto come avviene, ormai da un paio di presidenti in qua, da Mataluni in poi (fino ad allora, l’investitura veniva decretata per acclamazione), dopodiché...