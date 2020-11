Confedilizia: perché nessuno contesta la patrimoniale che c’è? (Di domenica 29 novembre 2020) "Anche oggi leggiamo dichiarazioni roboanti contro la patrimoniale proposta, in sostituzione dell'Imu, da Pd e Leu. Se la contrarietà a questa (ipotetica) imposta è così convinta e diffusa, dovrebbero essere quotidiane le proteste e le iniziative di contrasto nei confronti della patrimoniale reale (non virtuale) sugli immobili, che è appunto l'Imu. Ma così non è". Lo dice in una nota Giorgio Spaziani Testa, Presidente di Confedilizia."Fra pochi giorni, quando sarà dovuta la seconda rata del 2020, l'Imu supererà i 200 miliardi di euro di gettito dalla sua istituzione, nel 2011. Colpisce negozi sfitti, case abbandonate, immobili locati per i quali i proprietari non riescono a riscuotere canoni da anni. Colpisce persino abitazioni e locali commerciali che sono stati requisiti ai proprietari dal marzo scorso attraverso il blocco sfratti. È ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 29 novembre 2020) "Anche oggi leggiamo dichiarazioni roboanti contro laproposta, in sostituzione dell'Imu, da Pd e Leu. Se la contrarietà a questa (ipotetica) imposta è così convinta e diffusa, dovrebbero essere quotidiane le proteste e le iniziative di contrasto nei confronti dellareale (non virtuale) sugli immobili, che è appunto l'Imu. Ma così non è". Lo dice in una nota Giorgio Spaziani Testa, Presidente di."Fra pochi giorni, quando sarà dovuta la seconda rata del 2020, l'Imu supererà i 200 miliardi di euro di gettito dalla sua istituzione, nel 2011. Colpisce negozi sfitti, case abbandonate, immobili locati per i quali i proprietari non riescono a riscuotere canoni da anni. Colpisce persino abitazioni e locali commerciali che sono stati requisiti ai proprietari dal marzo scorso attraverso il blocco sfratti. È ...

