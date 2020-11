Classifica delle province italiane per qualità della vita: Napoli al 103esimo posto (Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Come ogni anno, ItaliaOggi, l’Università Sapienza di Roma e Cattolica Assicurazioni hanno stilato la Classifica delle province italiane per qualità della vita. Tra i parametri sondati ci sono affari e lavoro, ambiente, sicurezza sociale, istruzione, formazione capitale umano, reddito e ricchezza, reati e sicurezza, tempo libero. Al primo posto Pordenone che scalza Trento. Grande attenzione per le metropoli italiane, con Milano 45esima, Roma 50esima e Napoli 103esima. Il “piazzamento” del capoluogo europeo, in coda alla Classifica, è in linea con quello degli ultimi anni, quando si piazzò 105esima nel 2019 e 108esima nel 2018. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Come ogni anno, ItaliaOggi, l’Università Sapienza di Roma e Cattolica Assicurazioni hanno stilato laper. Tra i parametri sondati ci sono affari e lavoro, ambiente, sicurezza sociale, istruzione, formazione capitale umano, reddito e ricchezza, reati e sicurezza, tempo libero. Al primoPordenone che scalza Trento. Grande attenzione per le metropoli, con Milano 45esima, Roma 50esima e103esima. Il “piazzamento” del capoluogo europeo, in coda alla, è in linea con quello degli ultimi anni, quando si piazzò 105esima nel 2019 e 108esima nel 2018. L'articolo ...

