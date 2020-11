Ciclocross, Van Aert subito terzo in Coppa del mondo (Di domenica 29 novembre 2020) Il ritorno al Ciclocross di Wout Van Aert non ha disilluso le attese. Il campione belga ha subito ottenuto un podio nella prima prova di Coppa del mondo a Tabor in Repubblica Ceca, nonostante una ... Leggi su quotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Il ritorno aldi Wout Vannon ha disilluso le attese. Il campione belga haottenuto un podio nella prima prova didela Tabor in Repubblica Ceca, nonostante una ...

sportface2016 : #Ciclocross: paura per #VanAnrooij, grave ferita (FOTO) - Piergiulio58 : RT @SpazioCiclismo: Dopo la bruttissima caduta rimediata alla partenza, Shirin van Anrooij sarà operata questa sera al braccio per sistemar… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Ciclismo #ciclocross, Coppa del #Mondo: l’iridata jr van Anrooij gravemente ferita da un freno a disco - Gazzetta_it : #Ciclismo #ciclocross, Coppa del #Mondo: l’iridata jr van Anrooij gravemente ferita da un freno a disco - SpazioCiclismo : Dopo la bruttissima caduta rimediata alla partenza, Shirin van Anrooij sarà operata questa sera al braccio per sist… -

Ciclocross, Van Aert subito terzo in Coppa del mondo

Il belga subito protagonista in Repubblica Ceca con meno preparazione degli avversari: terzo dietro Vanthourenhout e Iserbyt ...

