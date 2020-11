Chelsea-Tottenham | le formazioni ufficiali

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 29 novembre 2020) Ecco le scelte definitive di Lampard e Mourinho per il big match di Premier League tra, in programma alle 17.30:(4-3-3): Mendy; James, Thiago Silva, Zouma, Chilwell; Kante, Kovacic, Mount; Ziyech, Werner, Abraham. All. Lampard(4-3-3): Lloris, Aurier, Dier, Rodon, Reguilon; Hojbjerg, Sissoko, Ndombele; Son, Bergwijn, Kane. All. Mourinho