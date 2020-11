Chelsea-Tottenham (domenica, ore 17:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di domenica 29 novembre 2020) Sappiamo che Mourinho tende ad essere conservativo in match come questi con l’effetto più visibile che spesso vengono fuori partite con pochi gol. Gli Spurs senza Toby Alderweireld (uno svantaggio nel gioco aereo, specie nel quadrante difensivo) e con due giorni di riposo in meno, dopo i loro impegni in Europa League, rispetto ai Blues. InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 29 novembre 2020) Sappiamo che Mourinho tende ad essere conservativo in match come questi con l’effetto più visibile che spesso vengono fuori partite con pochi gol. Gli Spurs senza Toby Alderweireld (uno svantaggio nel gioco aereo, specie nel quadrante difensivo) e con due giorni di riposo in meno, dopo i loro impegni in Europa League, rispetto ai Blues. InfoBetting: Scommesse Sportive e

underoverbets : RT @infobetting: Chelsea-Tottenham (domenica, ore 17:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici - Mingaball : RT @infobetting: Chelsea-Tottenham (domenica, ore 17:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici - infobetting : RT @infobetting: Chelsea-Tottenham (domenica, ore 17:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici - by_the_pool : RT @infobetting: Chelsea-Tottenham (domenica, ore 17:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici - infobetting : Chelsea-Tottenham (domenica, ore 17:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici -