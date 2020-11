Chelsea, Lampard: «Tottenham da titolo» – VIDEO (Di domenica 29 novembre 2020) Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha commentato il pareggio ottenuto in Premier League contro il Tottenham di José Mourinho – VIDEO Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha commentato il pareggio ottenuto in Premier League contro il Tottenham di José Mourinho. «Abbiamo dominato giocando davvero una bella partita. Siamo stati fantastici nella fase difensiva. Non hanno avuto alcuna possibilità fino a quando non gliene abbiamo quasi regalata una alla fine. Abbiamo creato abbastanza, è difficile giocare contro il Tottenham, è una squadra da primo posto. Devi cercare di aggirarli, e non è facile assicurarti di non concedere ripartenze. Siamo stati bravissimi in questo. Abbiamo fatto abbastanza per vincere la partita, ci è mancato ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Frank, allenatore del, ha commentato il pareggio ottenuto in Premier League contro ildi José Mourinho –Frank, allenatore del, ha commentato il pareggio ottenuto in Premier League contro ildi José Mourinho. «Abbiamo dominato giocando davvero una bella partita. Siamo stati fantastici nella fase difensiva. Non hanno avuto alcuna possibilità fino a quando non gliene abbiamo quasi regalata una alla fine. Abbiamo creato abbastanza, è difficile giocare contro il, è una squadra da primo posto. Devi cercare di aggirarli, e non è facile assicurarti di non concedere ripartenze. Siamo stati bravissimi in questo. Abbiamo fatto abbastanza per vincere la partita, ci è mancato ...

Premier, Mourinho in testa: “Volevamo vincere”. Ma Lampard: “Li abbiamo dominati”

Doppio colpo per il Tottenham: gli Spurs escono indenni dallo scontro in alta quota con il Chelsea e raggiungono il Liverpool in testa alla classifica. Un buon punto per José Mourinho, che però alza l ...

Doppio colpo per il Tottenham: gli Spurs escono indenni dallo scontro in alta quota con il Chelsea e raggiungono il Liverpool in testa alla classifica. Un buon punto per José Mourinho, che però alza l ...