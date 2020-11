Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 29 novembre 2020 (Di domenica 29 novembre 2020) Stasera, 29 novembre 2020, tornerà con una nuova puntata il talk Che tempo Che Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove torneranno ospiti per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni. Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte, alternandosi: Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e la new-entry Enrico Brignano. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Saviano. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio. Che tempo che fa: ospiti di stasera, 29 novembre 2020 ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 29 novembre 2020) Stasera, 29, tornerà con una nuova puntata il talk CheChe Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove tornerannoper conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni. Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte, alternandosi: Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e la new-entry Enrico Brignano. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Saviano. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio. Cheche fa:di stasera, 29...

Ultime Notizie dalla rete : Che tempo Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per il 29 e 30 novembre PerugiaToday Decreto Ristori quater, rinvio tasse e nuovi aiuti: tutto quello che c'è da sapere

Decreto Ristori quater, rinvio tasse e nuovi aiuti: tutto quello che c'è da sapere. Maxi-moratoria fiscale, con tutte le scadenze di qui a fine anno rinviate a primavera per imprese ...

Toscana in zona arancione, il balletto dei tempi. "Riaperture solo dal 6 dicembre"

Firenze, 29 novembre 2020 - In ballo 24 ore e una mezza promessa. È un risiko incredibile, tra date, protocolli, riunioni, timbri e ordinanze, il passaggio da zona rossa ad arancione per la Toscana. S ...

