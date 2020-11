Champions League | sarà Mekkelie l’arbitro di Borussia Mönchengladbach-Inter

Leggi su intermagazine

(Di domenica 29 novembre 2020) Designatodi, quinto match della fase a gironi della2020/2021 In vista della quinta giornata della fase a gironi dellain programma tra martedì e mercoledì, l’UEFA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per martedì 1 dicembre con calcio d’inizio alle ore 21:00,diretta da Danny Makkelie. Il fischietto olandeseassistito dai connazionali Mario Diks e Hessel Steegstra; il quarto uomolo slovacco Ivan Kružliak. Al VAR di nuovo Olanda con Kevin Blom e con Jochem Kamphius all’AVAR. L'articolo proviene da ...