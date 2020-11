Cesare Cremonini | Sentivo un mostro premere sul petto | braccia appuntite | gambe ruvide Era schizofrenia

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 29 novembre 2020) “Come mi disse lo psichiatra: una pallottola mi ha sfiorato. Andai da lui per accompagnare un’altra persona. Poi gli raccontai di me, di quel che provavo. I sintomi crescenti”.racconta al Corriere della sera la sensazione, provata qualche anno fa, di avere dentro di sé una “figura estranea”, una condizione che avrebbe portato il medico a diagnosticargli la. “Quasi ogni giorno, sempre più spesso,uncontro il, salire alla gola. Mi pareva quasi di vederlo. E lo psichiatra me lo fece vedere. L’immagine si trova anche su Internet. ‘È questo?’, chiese. Era quello.corte ee pelose. La diagnosi era: ...