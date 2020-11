Cesare Cremonini schizofrenico: “Mi ha salvato lo psichiatra” (Di domenica 29 novembre 2020) Cesare Cremonini schizofrenico: lo rivela al Corriere della Sera in una lunga intervista in edicola oggi. La terapia fu fondamentale, la sua consisteva anche nel fare lunghe passeggiate. Andrò da uno psichiatra per accompagnare un amico, poi si trovò a parlare anche di sé e di ciò che stava probando in un periodo delicato della sua vita, in cui aveva la sensazione che un mostro s’impossessasse di sé. Cesare Cremonini parla della “Sensazione fisica di avere dentro di me una figura a me estranea”, e ricorda: “Quasi ogni giorno, sempre più spesso, sentivo un mostro premere contro il petto, salire alla gola. Mi pareva quasi di vederlo. E lo psichiatra me lo fece vedere. L’immagine si trova anche su Internet “È questo?”, chiese. Era quello”, continua Cremonini, che descrive nel ... Leggi su optimagazine (Di domenica 29 novembre 2020): lo rivela al Corriere della Sera in una lunga intervista in edicola oggi. La terapia fu fondamentale, la sua consisteva anche nel fare lunghe passeggiate. Andrò da uno psichiatra per accompagnare un amico, poi si trovò a parlare anche di sé e di ciò che stava probando in un periodo delicato della sua vita, in cui aveva la sensazione che un mostro s’impossessasse di sé.parla della “Sensazione fisica di avere dentro di me una figura a me estranea”, e ricorda: “Quasi ogni giorno, sempre più spesso, sentivo un mostro premere contro il petto, salire alla gola. Mi pareva quasi di vederlo. E lo psichiatra me lo fece vedere. L’immagine si trova anche su Internet “È questo?”, chiese. Era quello”, continua, che descrive nel ...

Corriere : L'intervista a @CremoniniCesare - Corriere : .@CremoniniCesare: «Sentivo un mostro premere contro il petto, salire alla gola. Aveva braccia corte e appuntite, g… - Corriere : «Avevo la sensazione fisica di avere dentro di me una figura a me estranea. Quasi ogni giorno, sempre più spesso, s… - lavitaeyes27 : Ho scoperto il brano I Love You di Cesare Cremonini grazie a @Shazam. - DomenicoAiello_ : L'intervista a Cremonini: «Sentivo un mostro dentro di me: era schizofrenia. Così l'ho battuta» -