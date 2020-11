Cesare Cremonini e la sua schizofrenia: “Avevo un mostro dentro di me, premeva contro il petto, saliva alla gola” (Di domenica 29 novembre 2020) Il padre medico, il lato artistico ereditato dalla mamma, la musica trovata presto e non lasciata più. Cesare Cremonini si è raccontato ad Aldo Cazzullo su Il Corriere della Sera. Cose note, anche perché il cantante ha dato alle stampe una sua biografia ormai diversi anni fa (Le ali sotto ai piedi, ndr), ma anche cose molto meno note e molto importanti. “Il successo può indebolirti: ingelosisce chi ti ama, spesso rende peggiore chi ti circonda. Solo un pagliaccio poteva sopravvivere a un cambiamento così grande. Per questo mi colorai i capelli di rosso”, racconta il cantautore bolognese a proposito di un successo arrivano molto presto, veloce come un treno, con Special 50 e i Lunapop. E quella volta che accompagnò dallo psichiatra un’altra persona, per finire a parlargli anche di sé: “La sensazione fisica di avere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Il padre medico, il lato artistico ereditato dmamma, la musica trovata presto e non lasciata più.si è raccontato ad Aldo Cazzullo su Il Corriere della Sera. Cose note, anche perché il cantante ha dato alle stampe una sua biografia ormai diversi anni fa (Le ali sotto ai piedi, ndr), ma anche cose molto meno note e molto importanti. “Il successo può indebolirti: ingelosisce chi ti ama, spesso rende peggiore chi ti circonda. Solo un pagliaccio poteva sopravvivere a un cambiamento così grande. Per questo mi colorai i capelli di rosso”, racconta il cantautore bolognese a proposito di un successo arrivano molto presto, veloce come un treno, con Special 50 e i Lunapop. E quella volta che accompagnò dallo psichiatra un’altra persona, per finire a parlargli anche di sé: “La sensazione fisica di avere ...

