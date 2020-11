C’è aria di rimpasto nel governo: la giostra dei dicasteri, tra ministri a rischio e papabili alla finestra (Di domenica 29 novembre 2020) L’aria di rimpasto agita il governo. La pressione sull’esecutivo, specie ad opera degli azionisti di maggioranza Pd e Italia Viva, è forte. E l’ipotesi di una staffetta che riguardi tre o quattro dicasteri si fa sempre più concreta con il passare delle ore, anche se dagli ambienti pentastellati si cerca di frenare gli appetiti degli alleati. In un’intervista a La Stampa, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede fa muro: «Un rimpasto? Non mi risulta. Nel bel mezzo di una pandemia, perdere tempo sulle liturgie della vecchia politica sarebbe incomprensibile». I “tecnici” sulla graticola Le trattative, però, sono partite, come ha raccontato ieri Open. A spingere per il rimpasto sono soprattutto Matteo Renzi e Nicola Zingaretti, che sono rimasti fuori 15 mesi fa e ora premono ... Leggi su open.online (Di domenica 29 novembre 2020) L’diagita il. La pressione sull’esecutivo, specie ad opera degli azionisti di maggioranza Pd e Italia Viva, è forte. E l’ipotesi di una staffetta che riguardi tre o quattrosi fa sempre più concreta con il passare delle ore, anche se dagli ambienti pentastellati si cerca di frenare gli appetiti degli alleati. In un’intervista a La Stampa, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede fa muro: «Un? Non mi risulta. Nel bel mezzo di una pandemia, perdere tempo sulle liturgie della vecchia politica sarebbe incomprensibile». I “tecnici” sulla graticola Le trattative, però, sono partite, come ha raccontato ieri Open. A spingere per ilsono soprattutto Matteo Renzi e Nicola Zingaretti, che sono rimasti fuori 15 mesi fa e ora premono ...

