Casa in donazione | dopo quanti anni si può vendere?

Leggi su notizieora

(Di domenica 29 novembre 2020) A volte quando si riceve ino in eredità un immobile non si sa se si incorre in contestazioni fiscali quando la si vuole. Quindi facciamo un po’ di chiarezza entro quanto tempo si puòun immobile donato senza avere problemi. Se sei in possesso di unache ti è stata donata dai tuoi genitori, ed oggi la vuoi, ti chiedi se ci sono problematiche da risolvere. Ti potresti trovare davanti due problematiche: se al momento dellahai dichiarato che l’immobile era la tua prima, hai quindi usufruito del cosiddetto “bonus prima” e per poter mantenere questa agevolazione vi è un termine ben preciso che deve trascorrere prima di poterla. Un’altra problematica che si potrebbe ...