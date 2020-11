CartaBianca, Bianca Berlinguer decide di svelare cosa è accaduto dopo la lite con Mauro Corona: “Con Franco Di Mare è finita male” (Di domenica 29 novembre 2020) Bianca Berlinguer non ha mai fatto mistero di aver perdonato da subito Mauro Corona dopo che lui l’aveva chiamata, durante una puntata, ormai diventata famosissima di CartaBianca “gallina” di fronte anche ad un esterefatto e imbarazzato Claudio Amendola che quella sera era ospite anche lui, in collegamento. Ma se Bianca Berlinguer, dopo essersi augurata che un episodio simile non si sarebbe più ripetuto, ha fin da subito perdonato Mauro Corona, c’è chi ha deciso di metter il veto su di lui, il direttore di rete Franco Di Mare. Dagospia è stato il primo a rivelare che chi si stava impuntando su un “non ritorno” di Mauro ... Leggi su baritalianews (Di domenica 29 novembre 2020)non ha mai fatto mistero di aver perdonato da subitoche lui l’aveva chiamata, durante una puntata, ormai diventata famosissima di“gallina” di fronte anche ad un esterefatto e imbarazzato Claudio Amendola che quella sera era ospite anche lui, in collegamento. Ma seessersi augurata che un episodio simile non si sarebbe più ripetuto, ha fin da subito perdonato, c’è chi ha deciso di metter il veto su di lui, il direttore di reteDi. Dagospia è stato il primo a rivelare che chi si stava impuntando su un “non ritorno” di...

Libero_official : 'Continuava a ripetere: mai più #Corona in trasmissione'. #Berlinguer conferma: lo scrittore cacciato da #DiMare, '… - Marco_chp1 : RT @ilgiornale: Luca Zaia in collegamento con Bianca Berlinguer ironizza sull'assenza di Mauro Corona e ne chiede il ritorno come opinionis… - infoitcultura : Cartabianca, Luca Zaia spiazza Bianca Berlinguer: 'Mauro Corona che fine ha fatto', la risposta che svela tutto - infoitcultura : Cartabianca, Luca Zaia a Bianca Berlinguer: “Ma Mauro Corona che fine ha fatto?”, e la Berlinguer inaspettatamente… - just_daa : RT @ilgiornale: Luca Zaia in collegamento con Bianca Berlinguer ironizza sull'assenza di Mauro Corona e ne chiede il ritorno come opinionis… -