(Di domenica 29 novembre 2020) Oggi, grazie anche a due contributi importanti di Ossigeno per l’Informazione (www.giornalistiuccisi.it), si ricorda, ildai terroristi delledurante glidi(fineSettanta, inizioOttanta).morì a Torino il 29 novembre 1977, furono gli ultimi articoli della sua rubrica settimanale a provocare la prima reazione dei terroristi che ilcontrastava esortando ogni componente dello Stato e della giustizia impegnata nei processi earresti a fare la sua parte. Carriera di...

Carlo Casalegno fu il primo giornalista ucciso dalle Brigate Rosse negli anni di piombo, la sua storia è importante conoscerla e non dimenticarla ...Per la prima volta i terroristi della stella a cinque punte spararono per uccidere un giornalista che apertamente contestava il terrorismo e la lotta armata. Carlo Casalegno aveva trascorso la giornat ...