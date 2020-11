Capodanno in crociera per fare il veglione dribblando le restrizioni: il caso dell’offerta di Costa (con djset del Piper) (Di domenica 29 novembre 2020) Nonostante gli appelli degli scienziati a rispettare senza eccezioni le regole anti contagio durante le feste natalizie, pena una terza ondata, c’è chi continua a cercare modi per evitare le restrizioni. Così, visto che l’ultimo Dpcm non vieta le crociere a patto che si rispetti un protocollo di sicurezza ad hoc, a Capodanno fino a 2.600 persone potranno imbarcarsi su una nave Costa a Civitavecchia, fare il cenone del 31 e il pranzo dell’1 e 2 gennaio a bordo e rientrare a destinazione il 3. Durante il viaggio, riporta Il Messaggero, non mancheranno nemmeno live show e djset, perché l’offerta è in partnership con la discoteca Piper di Roma. Certo, all’imbarco ci sarà uno screening sanitario, che in base al “Costa safety protocol” prevede “il controllo della temperatura ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Nonostante gli appelli degli scienziati a rispettare senza eccezioni le regole anti contagio durante le feste natalizie, pena una terza ondata, c’è chi continua a cercare modi per evitare le. Così, visto che l’ultimo Dpcm non vieta le crociere a patto che si rispetti un protocollo di sicurezza ad hoc, afino a 2.600 persone potranno imbarcarsi su una navea Civitavecchia,il cenone del 31 e il pranzo dell’1 e 2 gennaio a bordo e rientrare a destinazione il 3. Durante il viaggio, riporta Il Messaggero, non mancheranno nemmeno live show e, perché l’offerta è in partnership con la discotecadi Roma. Certo, all’imbarco ci sarà uno screening sanitario, che in base al “safety protocol” prevede “il controllo della temperatura ...

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Capodanno in crociera per fare il veglione dribblando le restrizioni: il caso dell’offerta di Costa (con djset del Pip… - fattoquotidiano : Capodanno in crociera per fare il veglione dribblando le restrizioni: il caso dell’offerta di Costa (con djset del… - arcangelomarron : Riflessione: sanzioni anche per chi si sposta dal proprio comune per festeggiare il NATALE e CAPODANNO in crociera… - moneypuntoit : ?? Capodanno in crociera: zero restrizioni nella “zona blu” ?? - Notiziedi_it : Il Capodanno in crociera alla faccia dei Dpcm -