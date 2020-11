Canale 5 ci ripensa: Grande Fratello Vip torna in onda il venerdì per sfidare The Voice Senior (Di domenica 29 novembre 2020) Alfonso Signorini - GF Vip 5 (US Endemol Shine) Canale 5 ha abituato il pubblico a repentine variazioni di palinsesto. L’ultima riguarda il Grande Fratello Vip, che come è noto andrà avanti fino a febbraio 2021. Nemmeno il tempo di annunciare lo stop al doppio appuntamento settimanale che arriva il dietrofront: il reality torna in onda anche il venerdì. “Da questa settimana andremo avanti una volta a settimana”, comunicava lunedì sera Alfonso Signorini a pubblico e concorrenti. venerdì, d’altronde, è entrata in scena l’unica fiction del 2020 di Canale 5: Il Silenzio dell’Acqua 2. Ascolti deludenti (appena 2.603.000 spettatori, pari all’11.1% di share), ma prevedibili (quanto c’era da aspettarsi da una serie che ha concluso la prima stagione ormai ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 29 novembre 2020) Alfonso Signorini - GF Vip 5 (US Endemol Shine)5 ha abituato il pubblico a repentine variazioni di palinsesto. L’ultima riguarda ilVip, che come è noto andrà avanti fino a febbraio 2021. Nemmeno il tempo di annunciare lo stop al doppio appuntamento settimanale che arriva il dietrofront: il realityinanche il. “Da questa settimana andremo avanti una volta a settimana”, comunicava lunedì sera Alfonso Signorini a pubblico e concorrenti., d’altronde, è entrata in scena l’unica fiction del 2020 di5: Il Silenzio dell’Acqua 2. Ascolti deludenti (appena 2.603.000 spettatori, pari all’11.1% di share), ma prevedibili (quanto c’era da aspettarsi da una serie che ha concluso la prima stagione ormai ...

