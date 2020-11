Campania, l’audio dell’infettivologo: “Qui spacciano posti letto che non esistono” (Di domenica 29 novembre 2020) “In ospedale continuano a morirmi pazienti. Oggi è morto un signore di 47 anni, non è più un fatto di anziani o robe del genere. E se non si capisce questo non si va da nessuna parte”. A parlare è un infettivologo di un ospedale della provincia di Salerno che al telefono si sfoga sulla gestione, in Campania, dell’epidemia da Covid-19: “Se alle persone danno i dati veri, la gente viene presa dal panico; oppure qualche imbecille inizia a fare il negazionista”. Poi punta contro i dirigenti promossi da Vincenzo De Luca a capo della sanità regionale: “Stanno spacciando posti letto che però non esistono e sono talmente incapaci che non li recupereranno mai, perché vogliono usare soluzioni che non sono percorribili”. l’audio è stato raccolto dall’avvocato Michele Sarno, candidato in pectore di Salerno e storico esponente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) “In ospedale continuano a morirmi pazienti. Oggi è morto un signore di 47 anni, non è più un fatto di anziani o robe del genere. E se non si capisce questo non si va da nessuna parte”. A parlare è un infettivologo di un ospedale della provincia di Salerno che al telefono si sfoga sulla gestione, in, dell’epidemia da Covid-19: “Se alle persone danno i dati veri, la gente viene presa dal panico; oppure qualche imbecille inizia a fare il negazionista”. Poi punta contro i dirigenti promossi da Vincenzo De Luca a capo della sanità regionale: “Stanno spacciandoche però non esistono e sono talmente incapaci che non li recupereranno mai, perché vogliono usare soluzioni che non sono percorribili”.è stato raccolto dall’avvocato Michele Sarno, candidato in pectore di Salerno e storico esponente ...

