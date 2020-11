Calcio femminile, le 24 convocate dell’Italia di Milena Bertolini per la sfida contro la Danimarca. Alia Guagni non ci sarà (Di domenica 29 novembre 2020) Mettere da parte i pensieri negativi del ko contro la Danimarca a Empoli e pensare alla sfida in terra danese il 1° dicembre a Viborg. E’ questo l’obiettivo della Nazionale itAliana di Calcio femminile che tornerà in scena nella fase a gironi di qualificazione agli Europei del 2022. La selezione di Milena Bertolini se la vedrà contro la capolista del girone B, in testa a punteggio pieno con 27 punti, +6 sulle azzurre. Le calciatrici del Bel Paese, per questo, cercheranno di uscire dal campo di gioco con un risultato confortante (un pareggio o una vittoria), puntando poi alla vittoria senza e senza ma contro Israele (match da recuperare e rinviato per la questione Covid-19). In caso di quattro punti in due partite, le ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020) Mettere da parte i pensieri negativi del kolaa Empoli e pensare allain terra danese il 1° dicembre a Viborg. E’ questo l’obiettivo della Nazionale itna diche tornerà in scena nella fase a gironi di qualificazione agli Europei del 2022. La selezione dise la vedràla capolista del girone B, in testa a punteggio pieno con 27 punti, +6 sulle azzurre. Le calciatrici del Bel Paese, per questo, cercheranno di uscire dal campo di gioco con un risultato confortante (un pareggio o una vittoria), puntando poi alla vittoria senza e senza maIsraele (match da recuperare e rinviato per la questione Covid-19). In caso di quattro punti in due partite, le ...

E’ questo l’obiettivo della Nazionale italiana di calcio femminile che tornerà in scena nella fase a gironi di qualificazione agli Europei del 2022. La selezione di Milena Bertolini se la vedrà contro ...

Nazionale Femminile, le 24 convocate per Danimarca-Italia

A Coverciano Si è svolta questa mattina l’ultima sessione di allenamento delle Azzurre, che oggi pomeriggio partiranno dall’aereoporto di Venezia per Viborg dove le attendono le padrone di casa della ...

A Coverciano Si è svolta questa mattina l'ultima sessione di allenamento delle Azzurre, che oggi pomeriggio partiranno dall'aereoporto di Venezia per Viborg dove le attendono le padrone di casa della ...