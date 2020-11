Calcio femminile, Danimarca-Italia: programma, orario, tv. Qualificazioni Europei 2022 (Di domenica 29 novembre 2020) Martedì 1 dicembre la Nazionale Italiana di Calcio femminile tornerà in campo per la penultima gara delle Qualificazioni agli Europei 2022. L’avversaria di turno sarà la temibilissima Danimarca, che ha già avuto la meglio sulle azzurre in occasione del match d’andata, giocato ad Empoli lo scorso 27 ottobre. Andiamo a scoprire programma e orario della partita, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming. L’Italia è attualmente al secondo posto del girone B con 21 punti, sei in meno della Danimarca capolista (seppur con una partita da recuperare rispetto alle scandinave). Dopo il netto 1-3 subito in Toscana, le azzurre proveranno a rifarsi in quel di Viborg: l’obiettivo è ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020) Martedì 1 dicembre la Nazionalena ditornerà in campo per la penultima gara delleagli. L’avversaria di turno sarà la temibilissima, che ha già avuto la meglio sulle azzurre in occasione del match d’andata, giocato ad Empoli lo scorso 27 ottobre. Andiamo a scopriredella partita, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming. L’è attualmente al secondo posto del girone B con 21 punti, sei in meno dellacapolista (seppur con una partita da recuperare rispetto alle scandinave). Dopo il netto 1-3 subito in Toscana, le azzurre proveranno a rifarsi in quel di Viborg: l’obiettivo è ...

Capena Femminile – Si presenta la nuova vicepresidentessa Morara

– Partiamo chiedendoti subito quali sono stati i motivi che ti hanno spinto ad intraprendere questa nuova avventura? “Ti ringrazio. Sono sempre stata una grande appassionata di calcio: sono stata abbo ...

