Calano i nuovi casi di coronavirus | oggi poco più di 20mila Inizia anche la riduzione dei decessi

(Di domenica 29 novembre 2020) Francesca Galici L'epidemia disembra proseguire nel suo graduale rallentamento nel nostro Paese, dovee la pressione ospedaliera. Ancora alto il numero deiLa settimana si chiude con 20.648disegnalati dalla Protezione civile nel suo bollettino quotidiano, rilevati su 179.934 tamponi complessivamente processati. Il rapporto trapositivi e test continua a calare esi attesta al 11.7%. Resta alto il numero dei, chesono stati 541 maquello dei guariti, 13.642 in 24 ore. Le ospedalizzazioni continuano a calare, riducendo in questo modo la pressione sul sistema sanitario: i ricoveri segnano un decremento di ...

LaCnews24 : Coronavirus Calabria, calano i contagi: 294 nuovi casi e 9 morti nel bollettino #calabrianotizie #newscalabria - serenel14278447 : In Italia calano i nuovi casi e le vittime: 20.648 positivi e 541 morti. Stabile il tasso di positività - Corriere : In Italia calano i nuovi casi e le vittime: 20.648 positivi e 541 morti. Stabile il tasso di positività - sscalcionapoli1 : Coronavirus, il bollettino della Campania: calano i nuovi positivi, 2.022 oggi #Covid - cmdotcom : #Coronavirus, il bollettino: 20.648 nuovi casi su 176.934 tamponi. Calano i morti, 541 nelle ultime 24 ore… -

Ultime Notizie dalla rete : Calano nuovi

Il Sole 24 ORE

Deciso calo dei conta in Calabria che scendono sotto quota 300 con quasi 3.500 tamponi processati. Ancora alto il numero dei decessi con altre 9 vittime ...Sono 20.648 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 26.323) con 176.934 tamponi effettuati e cioè 49.006 in meno di ieri quando ...