Calabria | parla il neo commissario Longo | «Io come San Tommaso? Sono peggio Ci sarà da lavorare | ma non ho paura»

«Sono un tipo puntiglioso, nei prossimi giorni voglio toccare con mano, vedere con i miei occhi qual è la situazione. È il mio metodo di lavoro. Io come San Tommaso? Sono peggio». A parlare è Guido Longo, neo commissario alla Sanità in Calabria, incaricato il 27 novembre dal governo Conte di prendere possesso di quella poltrona che, nelle ultime settimane, è stata al centro di clamorosi scivoloni, veti incrociati e rumorose rinunce. «Dopo aver ricevuto la proposta dal ministro dell'Interno (Luciana Lamorgese, ndr) d'accordo con il premier Conte, ho subito accettato», racconta Longo in un'intervista al Corriere della Sera. L'incarico è gravoso, ma – continua Longo – «io non ho paura».

