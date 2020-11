Cagliari Spezia LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di domenica 29 novembre 2020) Alla Sardegna Arena, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Cagliari e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Sardegna Arena”, Cagliari e Spezia si affrontano nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Cagliari Spezia 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 18:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Cagliari Spezia 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Alla Sardegna Arena, ilvalido per la 9ª giornata di Serie A 2020/2021 tra, risultato,Alla “Sardegna Arena”,si affrontano nelvalido per la 9ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 18:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com

Dalla_SerieA : Diretta Cagliari-Spezia ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - - Dalla_SerieA : Cagliari, Di Francesco: 'Spezia? Dovremo dare tutti qualcosa di più' - - SvensktSpel : ??<< Milan - Fiorentina Live Stream >>?? - MondoPrimavera : Ci sarà anche il classe '01 Francesco #Cusumano per la sfida contro lo #Spezia?? - MondoNapoli : Cagliari-Spezia: le probabili formazioni - -