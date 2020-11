Cagliari Spezia LIVE: è iniziata la nona giornata alla Sardegna Arena (Di domenica 29 novembre 2020) alla Sardegna Arena, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Cagliari e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE alla “Sardegna Arena”, Cagliari e Spezia si affrontano nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Cagliari Spezia 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio alle ore 18:00. ORE 17:58 – Le due squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. ORE 18:01 – Viene osservato un minuto di silenzio in ricordo di Diego Armando Maradona. ORE 18:03 – È cominciata la nona giornata di campionato tra ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020), il match valido per la 9ªdi Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca”,si affrontano nel match valido per la 9ªdella Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio alle ore 18:00. ORE 17:58 – Le due squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. ORE 18:01 – Viene osservato un minuto di silenzio in ricordo di Diego Armando Maradona. ORE 18:03 – È cominciata ladi campionato tra ...

sportli26181512 : Cagliari, il d.g. Passetti: 'Contro lo Spezia giocheremo per la Sardegna': Mario Passetti, dg del Cagliari, parla a… - spaziocalcio : #Pereiro non è a disposizione per #CagliariSpezia: positivo al #Coronavirus - ilcirotano : LIVE Alle 18 Cagliari-Spezia: Di Francesco con Ounas dal 1' - - JaelGonzales : RT @gazzetadelmilan: ??Juve ?Lecce ?Roma ??SPAL ?Lazio ?Juve ??Napoli ?Parma ?Bologna ?Sassuolo ??Atalanta ?Sampdoria ?Cagliari ?Shamrock Rover… - kicker_ITA : Cagliari Calcio - Spezia Calcio -:- (0:0) Beginn 1. Halbzeit #CAG -