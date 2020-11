Cagliari Spezia 0-1 LIVE: aquilotti in vantaggio al termine del primo tempo (Di domenica 29 novembre 2020) Alla Sardegna Arena, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Cagliari e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Sardegna Arena”, Cagliari e Spezia si affrontano nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Cagliari Spezia 0-1 MOVIOLA Fischio d’inizio alle ore 18:00. ORE 17:58 – Le due squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. ORE 18:01 – Viene osservato un minuto di silenzio in ricordo di Diego Armando Maradona. ORE 18:03 – È cominciata la nona giornata di campionato tra Cagliari e Spezia. 7? Tentativo di Farias – L’ex rossoblù cerca subito di impensierire il Cagliari ma non trova lo specchio. 10? ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Alla Sardegna Arena, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla “Sardegna Arena”,si affrontano nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA Fischio d’inizio alle ore 18:00. ORE 17:58 – Le due squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. ORE 18:01 – Viene osservato un minuto di silenzio in ricordo di Diego Armando Maradona. ORE 18:03 – È cominciata la nona giornata di campionato tra. 7? Tentativo di Farias – L’ex rossoblù cerca subito di impensierire ilma non trova lo specchio. 10? ...

sscalcionapoli1 : Spezia all’assalto, Cagliari in difficoltà: ospiti in vantaggio al 45’, ci pensa Gyasi #SerieATIM #CagliariSpezia - ukpaka_chimezie : RT @SuperSportBlitz: #SerieA – HT Score: Cagliari 0-1 Spezia #SSFootball - granate74 : RT @gazzetadelmilan: ??Juve ?Lecce ?Roma ??SPAL ?Lazio ?Juve ??Napoli ?Parma ?Bologna ?Sassuolo ??Atalanta ?Sampdoria ?Cagliari ?Shamrock Rover… - AnsaSardegna : Alluvione Sardegna: solidarietà da Cagliari e Spezia. Rossoblù in campo con uno striscione per le vittime di Bitti… - CCokina12 : RT @MilanReports: ??Juve ?Lecce ?Roma ??SPAL ?Lazio ?Juve ??Napoli ?Parma ?Bologna ?Sassuolo ??Atalanta ?Sampdoria ?Cagliari ?Shamrock Rovers ?… -