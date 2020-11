Cagliari, Pavoletti chiama Mancini: «Voglio la nazionale. Anche senza giocare» (Di domenica 29 novembre 2020) Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro lo Spezia Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro lo Spezia. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Cagliari NEWS 24 nazionale – «Il pensiero di vestire ancora la maglia della nazionale ce l’ho, perché ho assaporato quel gruppo ed è un piacere starci. Se giochi o non giochi non importa, l’importante è dare il proprio contributo alla nazionale. Avendo passato quelle settimane con quel gruppo, è salita la voglia di far bene e mi piacerebbe farne nuovamente parte. La strada è lunga, io devo pensare a ripetermi in queste settimane, appena il mister me ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Leonardo, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro lo Spezia Leonardo, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro lo Spezia. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24– «Il pensiero di vestire ancora la maglia dellace l’ho, perché ho assaporato quel gruppo ed è un piacere starci. Se giochi o non giochi non importa, l’importante è dare il proprio contributo alla. Avendo passato quelle settimane con quel gruppo, è salita la voglia di far bene e mi piacerebbe farne nuovamente parte. La strada è lunga, io devo pensare a ripetermi in queste settimane, appena il mister me ...

