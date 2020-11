Cagliari, il ritorno di Pavoletti: “Gol per le vittime di Bitti. Sì, sogno l’Europeo” (Di domenica 29 novembre 2020) Non è bastato il suo gol per regalare i tre punti al Cagliari, ma comunque Leonardo Pavoletti può godersi il ritorno al gol. L'attaccante ha perso quasi due stagioni a causa di gravi infortuni e la sua marcatura è una rivincita personale.LE PAROLE DI PavolettiLo stesso Pavoletti si è raccontato a Sky Sport: "La mia dedica va alla vittime di Bitti, è giusto dedicare loro il gol e cercheremo di dare il nostro contributo e supporto. Quando uno non gioca si parla tanto. Non facevo gol per i capelli, perché ho tolto la carne, perché non ero più buono. Mi piace spolverarmi perché so cosa valgo e che posso dare il mio contributo al Cagliari. Mi spiace per il pareggio ma sono felice per il gol, sono sincero. Nel primo tempo abbiamo sofferto molto per la ... Leggi su itasportpress (Di domenica 29 novembre 2020) Non è bastato il suo gol per regalare i tre punti al, ma comunque Leonardopuò godersi ilal gol. L'attaccante ha perso quasi due stagioni a causa di gravi infortuni e la sua marcatura è una rivincita personale.LE PAROLE DILo stessosi è raccontato a Sky Sport: "La mia dedica va alladi, è giusto dedicare loro il gol e cercheremo di dare il nostro contributo e supporto. Quando uno non gioca si parla tanto. Non facevo gol per i capelli, perché ho tolto la carne, perché non ero più buono. Mi piace spolverarmi perché so cosa valgo e che posso dare il mio contributo al. Mi spiace per il pareggio ma sono felice per il gol, sono sincero. Nel primo tempo abbiamo sofferto molto per la ...

