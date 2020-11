Cagliari, anche Gaston Pereiro positivo al Covid-19 (Di domenica 29 novembre 2020) Altra positività al Covid tra i calciatori del Cagliari: dopo Godin, Simeone e Nandez anche Pereiro si aggiunge all’elenco dei contagiati Nuovo fulmine a ciel sereno per il Cagliari che in queste settimane sembra proprio non trovar pace. Dopo la positività al Coronavirus di Diego Godin, Giovanni Simeone e Nahitan Nandez, ecco che la società rossoblù si trova costretta a fare a meno di un altro membro della sua squadra a poche ore dall’inizio della partita contro lo Spezia. Ne dà la notizia tramite il suo sito ufficiale. Ecco il comunicato della società. «Il Cagliari Calcio comunica che gli ultimi test sanitari effettuati hanno evidenziato la positività al Covid-19 di Gaston Pereiro: il calciatore, come da procedura, è stato prontamente ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Altra positività altra i calciatori del: dopo Godin, Simeone e Nandezsi aggiunge all’elenco dei contagiati Nuovo fulmine a ciel sereno per ilche in queste settimane sembra proprio non trovar pace. Dopo la positività al Coronavirus di Diego Godin, Giovanni Simeone e Nahitan Nandez, ecco che la società rossoblù si trova costretta a fare a meno di un altro membro della sua squadra a poche ore dall’inizio della partita contro lo Spezia. Ne dà la notizia tramite il suo sito ufficiale. Ecco il comunicato della società. «IlCalcio comunica che gli ultimi test sanitari effettuati hanno evidenziato la positività al-19 di: il calciatore, come da procedura, è stato prontamente ...

