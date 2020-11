Bullismo: «Parlate con i vostri figli e insegnategli il rispetto» (Di domenica 29 novembre 2020) Più del 50% dei ragazzi tra gli 11 e 17 anni ha subito episodi di bullismo. Il dato è della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale. Tra chi utilizza quotidianamente lo smartphone il 22,2% riferisce di essere stato vittima di cyberbullismo. Il 32% dei ragazzi tra i 12 e 16 anni ha riferito di trascorrere sul web dalle 2 alle 4 ore al giorno, e ben il 22% non riceve alcuna limitazione da parte della famiglia. Leggi su vanityfair (Di domenica 29 novembre 2020) Più del 50% dei ragazzi tra gli 11 e 17 anni ha subito episodi di bullismo. Il dato è della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale. Tra chi utilizza quotidianamente lo smartphone il 22,2% riferisce di essere stato vittima di cyberbullismo. Il 32% dei ragazzi tra i 12 e 16 anni ha riferito di trascorrere sul web dalle 2 alle 4 ore al giorno, e ben il 22% non riceve alcuna limitazione da parte della famiglia.

fevarless : parlate di bullismo senza sapere veramente cosa significhi.... - embrassermoncul : RT @parliamoditom: RAGA MA VOI CHE PARLATE DI BULLISMO SESSISMO ECC.. VI RENDETE CONTO CHE IL SENSO DEL GIOCO È PRENDERSI PER IL CULO A VIC… - parliamoditom : RAGA MA VOI CHE PARLATE DI BULLISMO SESSISMO ECC.. VI RENDETE CONTO CHE IL SENSO DEL GIOCO È PRENDERSI PER IL CULO… - seicomearte : parlate di bullismo così senza pensarci ma state bene o cosa cazzo - marikaj28 : RT @ccanisciunefess: MA VI PREGO NON POSSO APRIRE I PROFILI DI VOI CHE PARLATE DI BULLISMO E VEDERE “RATTO VISCIDO CESSO” A OPPINI SIETE ?… -

Ultime Notizie dalla rete : Bullismo Parlate 15enne vittima di bullismo voleva farla finita. Salvato da un'amica che ha allertato la Polizia Kongnews Bullismo: «Parlate con i vostri figli e insegnategli il rispetto»

Oltre il 50% dei ragazzi tra gli 11 e 17 anni ha subito episodi di bullismo. Per quanto riguarda la rete le più colpite sono le ragazze ...

Brumotti, presto figlio con Annachiara? Poi il racconto: “Appeso al pullman”

Ospite a Verissimo, il volto di Striscia la notizia si è raccontato a trecentosessanta gradi: dagli episodi di bullismo quando era adolescente alla difesa dei più deboli, fino alla possibilità di mett ...

Oltre il 50% dei ragazzi tra gli 11 e 17 anni ha subito episodi di bullismo. Per quanto riguarda la rete le più colpite sono le ragazze ...Ospite a Verissimo, il volto di Striscia la notizia si è raccontato a trecentosessanta gradi: dagli episodi di bullismo quando era adolescente alla difesa dei più deboli, fino alla possibilità di mett ...